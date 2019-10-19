2019-10-19T19:49:36+03:00
Происшествия

В центре Симферополя агрессивный мотоциклист избил журналиста местного телеканала

К пострадавшему приехала скорая
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В МВД уже знают о случившемсяВ МВД уже знают о случившемсяФото: Ольга Крыльцова
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На улице Карла Маркса в центре Симферополя произошло ЧП. На корреспондента «Крым 24» Николая Уварова напали, а точнее – избили.

Так агрессивно отреагировал на замечания молодого человека мотоциклист, который чуть не въехал в пожилого человека с маленьким ребенком.

Один из очевидцев рассказал, что человек буквально соскочил с мотоцикла и начал наносить корреспонденту удары.

У Николая пошла кровь и появились гематомы, в сопровождении врачей он отправился в больницу, передает телеканал.

- Сейчас в рамках поступившей информации проводится проверка. По ее результатам будет приниматься решение в рамках действующего законодательства,- сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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