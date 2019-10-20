Соцсети: В крымском селе изнасилована ученица второго класса
По данным источников, ребенка увезли в симферопольскую больницу в тяжелом состоянии
Мужчина задержанФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В селе Уютное Нижнегорского района изнасиловали ученицу второго класса местной школы. Об этом пишут соцсети.
По данным источников, ребенка увезли в симферопольскую больницу в тяжелом состоянии, а педофила задержали сотрудники полиции.
Очевидцы отмечают, что девочка вернулась домой вся в крови. Правоохранители нашли насильника в доме у его сожительницы. Та прятала его под кроватью.
Местные отмечают, что задержанный не раз занимался насилием над жертвами.
ИСТОЧНИК KP.RU