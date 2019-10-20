Соцсети: В крымском селе изнасилована ученица второго класса

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-20T14:06:26+03:00

По данным источников, ребенка увезли в симферопольскую больницу в тяжелом состоянии

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В селе Уютное Нижнегорского района изнасиловали ученицу второго класса местной школы. Об этом пишут соцсети.

По данным источников, ребенка увезли в симферопольскую больницу в тяжелом состоянии, а педофила задержали сотрудники полиции.

Очевидцы отмечают, что девочка вернулась домой вся в крови. Правоохранители нашли насильника в доме у его сожительницы. Та прятала его под кроватью.

Местные отмечают, что задержанный не раз занимался насилием над жертвами.

ИСТОЧНИК KP.RU