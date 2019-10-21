2019-10-21T12:33:12+03:00
Общество

Симферополец вместо частного дома построил четырехэтажный особняк

Использовать он будет его, скорее всего, в коммерческих целях
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Владельцу выдали предостережениеВладельцу выдали предостережениеФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Симферополя на одном из участков строит четырехэтажное зданием вместо разрешенного жилого дома. Нарушение зафиксировали сотрудники Госкомрегистра РК.

Конечно, теперь виновного привлекут к административной ответственности за «нецелевое использование участка».

Как сообщили в пресс-службе комитета, мужчине принадлежит участок для индивидуального жилищного строительства и одноэтажный жилой дом.

- А в соответствии с правилами землепользования и застройки Симферополя, количество этажей у индивидуального жилого дома не должно превышать 3, - отметили в пресс-службе.

В свою очередь глава комитета Александр Спиридонов отметил, что, скорее всего, объект коммерческий.

Владельцу выдали предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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