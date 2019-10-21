Симферополец вместо частного дома построил четырехэтажный особняк
Житель Симферополя на одном из участков строит четырехэтажное зданием вместо разрешенного жилого дома. Нарушение зафиксировали сотрудники Госкомрегистра РК.
Конечно, теперь виновного привлекут к административной ответственности за «нецелевое использование участка».
Как сообщили в пресс-службе комитета, мужчине принадлежит участок для индивидуального жилищного строительства и одноэтажный жилой дом.
- А в соответствии с правилами землепользования и застройки Симферополя, количество этажей у индивидуального жилого дома не должно превышать 3, - отметили в пресс-службе.
В свою очередь глава комитета Александр Спиридонов отметил, что, скорее всего, объект коммерческий.
Владельцу выдали предостережение.
ИСТОЧНИК KP.RU