Погода в Крыму 22 октября: Тепло до +22

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-22T08:19:44+03:00

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Хоть октябрь уже близится к концу, в Крыму сохраняется довольно теплая погода.

- Без существенных осадков. Ночью и утром в степных и прибрежных районах Крыма вероятны туманы. Температура воздуха составит ночью +7…+12, на ЮБК +13…+15; днем +17…+22. Ветер северо-восточный слабый до умеренного, - говорится на сайте крымского гидрометцентра.

Море начинает потихоньку остывать. В Феодосии и Ялте +19, в Алуште +18, в Евпатории, Севастополе и Черноморском +17. Самая холодная вода сейчас - в Керченском проливе и Азовском море, всего +17.

ИСТОЧНИК KP.RU