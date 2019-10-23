Смерть от скотины: В Бахчисарайском районе бык заколол хозяина
Тело мужчины в крови обнаружил местный житель
Разъяренное животное напало на хозяинаФото: Архив "КП"
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Близ села Вилино в Бахчисарайском районе бык забил хозяина стада. О происшествии в правоохранительные органы сообщили местные жители.
Тело мужчины в крови обнаружил местный житель, который пас коров неподалеку. Он и сообщил полиции об инциденте.
В Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили произошедшее, отмечает "Крымское информационное агентство".
Также в Следкоме добавили, что на теле обнаружены повреждения, а на рогах быка - кровь. Но признаков криминальной смерти нет. Проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU