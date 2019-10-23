2019-10-23T12:03:07+03:00
Происшествия

Смерть от скотины: В Бахчисарайском районе бык заколол хозяина

Тело мужчины в крови обнаружил местный житель
Надежда ДАЦЮК
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Разъяренное животное напало на хозяинаРазъяренное животное напало на хозяинаФото: Архив "КП"
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Близ села Вилино в Бахчисарайском районе бык забил хозяина стада. О происшествии в правоохранительные органы сообщили местные жители.

Тело мужчины в крови обнаружил местный житель, который пас коров неподалеку. Он и сообщил полиции об инциденте.

В Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю подтвердили произошедшее, отмечает "Крымское информационное агентство".

Также в Следкоме добавили, что на теле обнаружены повреждения, а на рогах быка - кровь. Но признаков криминальной смерти нет. Проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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