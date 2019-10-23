Крымские власти хотят замедлить рост тарифов ЖКХ

СЕГОДНЯ 12:14 2019-10-23T12:14:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Совет министров Крыма внес предложение в ФАС о том, чтобы продлить сроки поэтапного повышения цен на газ до 2025 года. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что это поможет в два раза снизить темпы прироста цены на услугу для населения.

Для сравнения, это будет составлять от 3 до 4–х процентов каждые полгода вместо почти 12 процентов, пишет «Крымская газета».

- Чтобы снизить платежную нагрузку для крымчан, мы хотим изменить тарифы в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с ТКО один раз в год – с 1 июля на величину, не превышающую индекс потребительских цен, - отметил Аксенов.

Кроме этого, с 1 января 2020 года запланировано введение единого тарифа на вывоз мусора. В следующем году повышения стоимости не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU