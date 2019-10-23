В 2019 году Крым должен освоить программу ФЦП на 96 процентов
Крым за девять месяцев 2019 года освоил 65 процентов денег, которые предусмотрены на реализацию ФЦП на 2019 год.
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада в Госсовете Крыма, на текущий год запланирована реализация 243 проектов. Общая их стоимость – 74 миллиарда рублей.
- По информации на 1 октября кассовый расход составил 65% средств, - отметил глава.
Аксенов добавил, что по итогам 2019 года реализация программы составила порядка 96 процентов.
Кроме этого, глава добавил, что темпы строительства и качество реализации ФЦП намного улучшились по сравнению с прошлыми годами.
ИСТОЧНИК KP.RU