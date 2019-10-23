2019-10-23T12:34:43+03:00
Общество

В 2019 году Крым должен освоить программу ФЦП на 96 процентов

За девять месяцев республика потратила больше половины средств
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Темпы строительства значительно улучшилисьТемпы строительства значительно улучшилисьФото: "КП" Архив
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Крым за девять месяцев 2019 года освоил 65 процентов денег, которые предусмотрены на реализацию ФЦП на 2019 год.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада в Госсовете Крыма, на текущий год запланирована реализация 243 проектов. Общая их стоимость – 74 миллиарда рублей.

- По информации на 1 октября кассовый расход составил 65% средств, - отметил глава.

Аксенов добавил, что по итогам 2019 года реализация программы составила порядка 96 процентов.

Кроме этого, глава добавил, что темпы строительства и качество реализации ФЦП намного улучшились по сравнению с прошлыми годами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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