Снимают небо и дерево: В Симферополе камеры смотрят в никуда

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-23T12:51:54+03:00

Карла Маркса - центральная улица города, а вот порядка на ней нет. Фото: Черный список Симферополь/Вконтакте

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Местные жители выложили в одну из соцсетей фотографии камер, которые установлены на Карла Маркса. А вот за чем именно они наблюдают – большой вопрос.

- Мне одному кажется, что одна камера смотрит в дерево, а другая в небо? Те, кто должны следить за работой камер, что, небо и птиц снимают? – возмущаются местные жители.

При том, что недавно там случился поистине вопиющий случай – неадекватный мотоциклист избил корреспондента местного телеканал. А все из-за этого, что он сделал замечание мужчине, который ездил по пешеходной скорости на своем байке.

ИСТОЧНИК KP.RU