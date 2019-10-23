Снимают небо и дерево: В Симферополе камеры смотрят в никуда
Жители недоумевают, зачем они вообще нужны в таком случае
Карла Маркса - центральная улица города, а вот порядка на ней нет. Фото: Черный список Симферополь/Вконтакте
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Местные жители выложили в одну из соцсетей фотографии камер, которые установлены на Карла Маркса. А вот за чем именно они наблюдают – большой вопрос.
- Мне одному кажется, что одна камера смотрит в дерево, а другая в небо? Те, кто должны следить за работой камер, что, небо и птиц снимают? – возмущаются местные жители.
При том, что недавно там случился поистине вопиющий случай – неадекватный мотоциклист избил корреспондента местного телеканал. А все из-за этого, что он сделал замечание мужчине, который ездил по пешеходной скорости на своем байке.
ИСТОЧНИК KP.RU