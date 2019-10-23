2019-10-23T13:04:18+03:00
Общество

Крымчане смогут общаться с чиновниками по видеосвязи

Это смогу сделать те, кому тяжело добраться на личный прием
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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С 1 ноября возобновятся выездные проверки. Фото: FacebookС 1 ноября возобновятся выездные проверки. Фото: Facebook
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В Крыму у жителей отдаленных районов появится возможность пообщаться с чиновниками по видеосвязи. Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, свои вопросы должностными лицам смогут задать все те, кому тяжело приехать на личный прием.

Кроме этого, с 1 ноября возобновят выездные проверки в муниципалитет республики. Аксенов отметил, что органы власти должны каждую неделю проводить личный прием граждан.

А вопросы, по которым необходимы межведомственные решения, в течение суток будут переданы главе Крыму и председателю Совмина республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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