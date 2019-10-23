2019-10-23T13:13:37+03:00
Политика

Министр сельского хозяйства Крыма стал заместителем главы правительства

На новую должность глава республики рекомендовал Андрея Рюмшина
Никита ПОЛЬКО
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Андрей Рюмшин будет совмещать две должности. ФОто: пресс-служба Госсовета РКАндрей Рюмшин будет совмещать две должности. ФОто: пресс-служба Госсовета РК
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Министр сельского хозяйства Крыма назначен на должность заместителя председателя правительства. На эту должность Андрея Рюмшина рекомендовал глава Крыма Сергей Аксенов.

Это произошло на сегодняшнем заседании сессии крымского парламента. В двух чтениях народные избранники поддержали поправки в несколько законов и создали этим новую госдолжность - заместитель председателя Совмина - министр сельского хозяйства.

Напомним, что еще 1 октября также бала создана новая государственная должность – заместитель председателя Совмина - министр труда и социальной защиты. Этот пост заняла Елена Романовская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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