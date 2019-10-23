Министр сельского хозяйства Крыма стал заместителем главы правительства
Министр сельского хозяйства Крыма назначен на должность заместителя председателя правительства. На эту должность Андрея Рюмшина рекомендовал глава Крыма Сергей Аксенов.
Это произошло на сегодняшнем заседании сессии крымского парламента. В двух чтениях народные избранники поддержали поправки в несколько законов и создали этим новую госдолжность - заместитель председателя Совмина - министр сельского хозяйства.
Напомним, что еще 1 октября также бала создана новая государственная должность – заместитель председателя Совмина - министр труда и социальной защиты. Этот пост заняла Елена Романовская.
ИСТОЧНИК KP.RU