2019-10-23T14:24:28+03:00
Общество

Фотофакт: На одной из остановок Ялты положили «нано-асфальт»

Жители шутят, что он потом выровняется самостоятельно
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Жители надеются, что недочеты устранят. Фото: Алексей Мусатов/Подслушано Ялта/ВконтактеЖители надеются, что недочеты устранят. Фото: Алексей Мусатов/Подслушано Ялта/Вконтакте
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В Ялте «отремонтировали» остановку общественного транспорта на улице Мисхорской. Как оказалось, строители просто кусками набросали асфальт.

Местные жители шутят, что это «нано-асфальт», который выровняется потом сам по себе.

- Ребята ну как так? Кусками накидали асфальт и все! Может кто-то из администрации прочитает и переделают остановку для людей! – возмущается местный житель в соцсетях.

Кто-то предположил, что работы, возможно,закончат в ближайшее время.

Но одна из подписчиц ответила, что живет неподалеку и никакой строительной техники там больше не видела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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