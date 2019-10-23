Погода в Крыму на 24 октября: облачно и до +22 градусов

23 Окт. 17:39 2019-10-24T07:21:52+03:00

Будет дуть северо-восточный ветер до 12 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В Крыму 24 октября будет облачно, до +22 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометеоцентра. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Днем до +21 градуса. Ветер будет дуть северо-восточный до 12 метров в секунду.

В Севастополе переменная облачность. Столбики термометров покажут до +19 градусов. Днем будет дуть западный ветер до 10 метров в секунду.

На ЮБК не будет дождя, небо скроется за тучами. Днем до +22 градусов.

В Керчи сегодня также без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU