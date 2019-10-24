Крымские пограничники пресекли 30 попыток провоза запрещенных лекарств из Украины
В этом году крымские пограничники в пунктах пропуска свыше 30 раз изымали запрещенные в России украинские лекарства.
- Отмечен рост попыток жителей и гостей Крыма перевезти через государственную границу приобретенные на Украине медпрепараты, запрещенные к обороту на территории РФ, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.
На территорию полуострова пытаются провезти седативные препараты, содержащих фенобарбитал. Это вещество включено в реестр наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.
Но на Украине, такие препараты можно свободно приобрести, поэтому пересекающие госграницу даже не понимают, что нарушают закон.
За попытку ввоза запрещенных лекарств грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов правонарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU