Крымские пограничники пресекли 30 попыток провоза запрещенных лекарств из Украины

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-24T08:53:06+03:00

Чаще всего изымаются препараты, которые значатся в списке наркотических и психотропных

Изменить размер текста: A A

В этом году крымские пограничники в пунктах пропуска свыше 30 раз изымали запрещенные в России украинские лекарства.

- Отмечен рост попыток жителей и гостей Крыма перевезти через государственную границу приобретенные на Украине медпрепараты, запрещенные к обороту на территории РФ, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

На территорию полуострова пытаются провезти седативные препараты, содержащих фенобарбитал. Это вещество включено в реестр наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Но на Украине, такие препараты можно свободно приобрести, поэтому пересекающие госграницу даже не понимают, что нарушают закон.

За попытку ввоза запрещенных лекарств грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU