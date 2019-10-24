За сутки в Крыму произошло 30 пожаров

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-24T12:29:02+03:00

Пострадавших и погибших нет

Большая часть из них связана с возгоранием сухой растительности

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В Крыму за прошедшие сутки ликвидировали 29 пожаров. Из них 1 в жилом секторе и 27, связанных с возгоранием мусора и сухой растительности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, пострадавших и погибших нет.

- С начала года ликвидировано 3186 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Всего с первого месяца 2019 года на пожарах погибло 65 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU