За сутки в Крыму произошло 30 пожаров
Большая часть из них связана с возгоранием сухой растительности
Пострадавших и погибших нет
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В Крыму за прошедшие сутки ликвидировали 29 пожаров. Из них 1 в жилом секторе и 27, связанных с возгоранием мусора и сухой растительности.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, пострадавших и погибших нет.
- С начала года ликвидировано 3186 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Всего с первого месяца 2019 года на пожарах погибло 65 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU