2019-10-24T12:29:02+03:00
Общество

За сутки в Крыму произошло 30 пожаров

Большая часть из них связана с возгоранием сухой растительности
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Пострадавших и погибших нетПострадавших и погибших нет
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В Крыму за прошедшие сутки ликвидировали 29 пожаров. Из них 1 в жилом секторе и 27, связанных с возгоранием мусора и сухой растительности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, пострадавших и погибших нет.

- С начала года ликвидировано 3186 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Всего с первого месяца 2019 года на пожарах погибло 65 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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