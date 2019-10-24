На перекрестке в Севастополе столкнулись четыре автомобиля
В Севастополе на перекрестке улиц Юмашева и ПОР (Гагаринского района) произошла авария с участием четырех автомобилей.
Три из них марки Kia Rio, при том, что одна из них учебная, и Chevrolet Aveo.
На место происшествия немедленно выехали севастопольские спасатели.
Авария произошла на одном из перекрестков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю
- Они отключили аккумуляторную батарею, произвели смыв топлива и антифриза с проезжей части, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Севастополю.
В результате аварии пострадали два человека, их передали сотрудникам скорой помощи.
Всего к ликвидации ДТП привлекли 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU