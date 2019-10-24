На перекрестке в Севастополе столкнулись четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-24T10:30:09+03:00

Будьте осторожны на дороге. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

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В Севастополе на перекрестке улиц Юмашева и ПОР (Гагаринского района) произошла авария с участием четырех автомобилей.

Три из них марки Kia Rio, при том, что одна из них учебная, и Chevrolet Aveo.

На место происшествия немедленно выехали севастопольские спасатели.

Авария произошла на одном из перекрестков. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю

- Они отключили аккумуляторную батарею, произвели смыв топлива и антифриза с проезжей части, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Севастополю.

В результате аварии пострадали два человека, их передали сотрудникам скорой помощи.

Всего к ликвидации ДТП привлекли 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU