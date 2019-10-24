На проспекте Вернадского в Симферополе хотят сделать реверсивное движение
Начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко рассказал, что на еще одной дороге Крыма хотят сделать реверсивное движение.
Он отметил, что такая система со стороны Феодосии в Симферополь помогла разгрузить дорогу, пишут РИА Новости Крым.
- Сейчас система реверсивного движения работает утром – в город, а вечером – из города. Такая система помогает избежать пробок, - отметил Борисенко.
Второй участок, где планируется ввести реверсивное движение - от проспекта Вернадского в сторону Ялты.
Он отметил, что это проблематичный участок и размер дороги не позволяет свободно проезжать всем машинам. Утром пробка образуется на въезд в Симферополь, а вечером – на выезд.
ИСТОЧНИК KP.RU