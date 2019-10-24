На проспекте Вернадского в Симферополе хотят сделать реверсивное движение

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-24T12:27:23+03:00

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Начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко рассказал, что на еще одной дороге Крыма хотят сделать реверсивное движение.

Он отметил, что такая система со стороны Феодосии в Симферополь помогла разгрузить дорогу, пишут РИА Новости Крым.

- Сейчас система реверсивного движения работает утром – в город, а вечером – из города. Такая система помогает избежать пробок, - отметил Борисенко.

Второй участок, где планируется ввести реверсивное движение - от проспекта Вернадского в сторону Ялты.

Он отметил, что это проблематичный участок и размер дороги не позволяет свободно проезжать всем машинам. Утром пробка образуется на въезд в Симферополь, а вечером – на выезд.

ИСТОЧНИК KP.RU