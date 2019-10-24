Путаны уже не те: В Ялте проститутки маскируются под интеллектуалок

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-24T13:10:02+03:00

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В Ялте двое парней попали в комичную ситуацию.

- Стоим на остановке, рядом красивая девушка, рыженькая, читает книгу. Брат решил познакомиться. Спросил, что за книгу она читает, кто автор, - рассказывает Александр Нойман в соцсетях.

Гоголь, Чехов или Пушкин – такие варианты, видимо, ожидал услышать парнишка. Но барышня вместо имен великих писателей озвучила прайс-лист на оказание интимных услуг.

- Она такую ерунду начала предлагать! Ужас. Мы бежали с остановки, - признался мужчина. - Девушки, не надо так, прекращайте! Мы уже перестали в вас верить. Хочется приятного общения, теплых чувств, романтики.

Другие пользователи не поленились объяснить расстроенному автору поста реалии ситуации:

- Да, читающие девушки уже не те! Это самая начитанная проститутка. Похоже, что вы не местные, раз в первый раз ее увидели - она там лет пять уже как читает! Местная, рыжая легенда. Преподает анатомию дальнобойщикам.

Знатоки заявили: - Да уж, тот случай, когда решил познакомиться с красоткой и она не против. И что делать дальше с согласием ты не знаешь - только бежать и прятаться!

ИСТОЧНИК KP.RU