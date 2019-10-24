2019-10-24T16:29:32+03:00
Происшествия

В Севастополе военный автомобиль столкнулся с троллейбусом

Авария произошла на улице Льва Толстого
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: Автопартнер Крым/ВконтактеФото: Автопартнер Крым/Вконтакте
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На лице Льва Толстого, недалеко от «Севэлектротранса», произошло ДТП. Там столкнулись городской троллейбус и грузовой автомобиль «Урал».

Как рассказали в пресс-службе предприятия, «Урал» выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с троллейбусом. Он шел по маршруту по главной дороге, пишет «Новый Севастополь».

Из-за того, что обе машины тяжелые, вовремя затормозить оказалось сложно.

У троллейбуса разбиты фары и вмятина на правой стороне.

В пресс-службе МВД по Севастополю добавили, что пострадавших нет. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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