В Севастополе запустили отремонтированные лифты, не дождавшись разрешительных документов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-24T13:46:15+03:00

Отремонтированы лифты в домах на проспекте Генерала Острякова и на улице Маршалла Бирюзова Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

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Пять управляющих компаний Севастополя запустили лифты после капремонта, не получив разрешения на ввод в эксплуатацию.

Нарушения жилищного законодательства выявили в ООО «Управляющая компания», ООО «Управляющая компания «Центр», ООО «МПЖКХ», ТСН ЖСК № 41 и ПК ЖСК «Рыбак-10», передает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Модернизация лифтов, а также ремонт машинных и блочных помещений был выполнен в домах на проспекте Генерала Острякова и на улице Маршалла Бирюзова.

- Вопреки требованиям нормативных правовых актов по вопросам безопасности использования лифтов, управляющими организациями не приняты меры для получения разрешения о вводе лифтов в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе.

Руководителям управляющих компаний вынесено пять представлений, в которых был инициирован вопрос о том, чтобы привлечь виновных к ответственности. Кроме того, они должны устранить допущенные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU