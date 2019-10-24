Бывший сотрудник сорвал работу одного из крымских операторов связи

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-24T15:46:53+03:00

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Экс-сотрудник похитил техническую документацию из компании оператора связи и в Крыму. Это нарушило работу предприятия.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, он работал там техническим директором. Поэтому, конечно, у него были логины и пароли к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами.

После увольнения он с помощью аутентификационных данных ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, пишут РИА Новости Крым.

Кроме этого, он на удаленном доступе контролировал действия абонентов оператора и выборочно ограничивал им доступ или, наоборот, предоставлял привилегии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/739884" frameborder="0"></iframe> Оперативная съемка ФСБ.Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

Нарушителя задержали сотрудники ФСБ. Им оказался 33-летний житель Белогорского района. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 4-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU