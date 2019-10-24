Бывший сотрудник сорвал работу одного из крымских операторов связи
Экс-сотрудник похитил техническую документацию из компании оператора связи и в Крыму. Это нарушило работу предприятия.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, он работал там техническим директором. Поэтому, конечно, у него были логины и пароли к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами.
После увольнения он с помощью аутентификационных данных ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, пишут РИА Новости Крым.
Кроме этого, он на удаленном доступе контролировал действия абонентов оператора и выборочно ограничивал им доступ или, наоборот, предоставлял привилегии.
Оперативная съемка ФСБ.Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю
Нарушителя задержали сотрудники ФСБ. Им оказался 33-летний житель Белогорского района. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 4-х лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU