2019-10-24T15:46:53+03:00
Общество

Бывший сотрудник сорвал работу одного из крымских операторов связи

Это нарушило работу предприятия
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Нарушителя задержали сотрудники ФСБНарушителя задержали сотрудники ФСБФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Экс-сотрудник похитил техническую документацию из компании оператора связи и в Крыму. Это нарушило работу предприятия.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, он работал там техническим директором. Поэтому, конечно, у него были логины и пароли к биллинговой системе учета работы операторов связи с абонентами.

После увольнения он с помощью аутентификационных данных ограничил доступ провайдера к управлению каналами связи, пишут РИА Новости Крым.

Кроме этого, он на удаленном доступе контролировал действия абонентов оператора и выборочно ограничивал им доступ или, наоборот, предоставлял привилегии.

Оперативная съемка ФСБ.Видео: пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю

Нарушителя задержали сотрудники ФСБ. Им оказался 33-летний житель Белогорского района. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит до 4-х лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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