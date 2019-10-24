«Бутерброды с морковью»: Родители крымских школьников взбунтовались против столовых

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-24T15:40:49+03:00

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Жители Крыма недовольны работой столовых в учебных заведениях.

- Дети массово отказываются питаться в школах, - пост с таким заголовком появился в одном из пабликов соцсети.

Многие поддержали автора и стали жаловаться, что их дети не любят каши и запеканки.

Появилось саркастичное высказывание, что учеников потчуют бутербродами с морковью, поэтому они и бегают в ближайшие магазины за булками и шоколадками . Мол, насильно мил не будешь, и если пища была вкусной, то в столовых стояла очередь!

Продвинутые родители во всем винят устаревшее меню, в котором значится рисовая каша на молоке, салат из капусты с морковкой, хлеб с повидлом и тому подобное. Они считают, что нужно вводить новые блюда, которые по душе детям, и в обязательном порядке кормить в столовой учителей и администрацию школы.

Присоединялась к дискуссии и Наталья Гончарова, министра образования РК:

- Безопасность школьного питания стоит на особом контроле в министерстве. Регулярно проводятся проверки, в том числе и с привлечением специалистов Роспотребнадзора, ОНФ, представителей муниципалитета. Мы готовы точечно проверить школы и детские сады, на которые вы считаете необходимым указать. О нарушениях организации питания можно сообщить по телефону: (3652) 27-52-32.

ИСТОЧНИК KP.RU