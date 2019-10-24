Самую красивую девушку выбрали в Крыму
Корону получила Екатерина Луганская
Мероприятие прошло в крымской столице. Фото: Никита Чурсин
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В Симферополе состоялся финал конкурса красоты «Мисс Республика Крым». Как рассказали организаторы мероприятия, корону получила Екатерина Луганская из Ялты.
Первой вице-мисс стала Анна Дзюбак, а второй вице-мисс – Алина Литвиненко.
Екатерина Луганская. Фото: Никита Чурсин
Победительница покорила жюри своей лучезарной улыбкой, харизмой и позитивной энергетикой.
Екатерина поблагодарила всех за поздравления и теплые слова.
- Когда по итогу ты видишь результат своих действий и стараний, понимаешь, что все было не зря! Как говорится: «Терпение и труд все перетрут!»
ИСТОЧНИК KP.RU