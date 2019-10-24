Самую красивую девушку выбрали в Крыму

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-24T15:43:16+03:00

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В Симферополе состоялся финал конкурса красоты «Мисс Республика Крым». Как рассказали организаторы мероприятия, корону получила Екатерина Луганская из Ялты.

Первой вице-мисс стала Анна Дзюбак, а второй вице-мисс – Алина Литвиненко.

Екатерина Луганская. Фото: Никита Чурсин

Победительница покорила жюри своей лучезарной улыбкой, харизмой и позитивной энергетикой.

Екатерина поблагодарила всех за поздравления и теплые слова.

- Когда по итогу ты видишь результат своих действий и стараний, понимаешь, что все было не зря! Как говорится: «Терпение и труд все перетрут!»

ИСТОЧНИК KP.RU