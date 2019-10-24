В Севастополе для бездомных животных построят приют

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-24T15:46:12+03:00

Сейчас в городе есть подрядчик, который отлавливает и стерилизует животных Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Севастополе планируют построить приют для бездомных животных. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

- Будем планировать средства в бюджете следующего года обязательно. Мы об этом уже говорили с первым созывом Заксобрания, - передает ForPost слова главы врио губернатора.

По его словам, сейчас есть только подрядчик, который отлавливает животных, стерилизует их и чипирует. Однако проблему это не решает, поскольку есть и агрессивные чипированные животные.

- Во многих городах люди через интернет видят, как животные содержатся, многие их забирают домой. Это большая работа, которая должна проводиться вместе с общественными организациями. Но сначала нужно построить приют, - сказал Развожаев.

Врио губернатора отметил, что правительство изучит опыт других городов и выберет модель, а затем будут заложены средства в бюджет города.

ИСТОЧНИК KP.RU