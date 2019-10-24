2019-10-24T16:11:14+03:00
Общество

В Сакском районе открыли детсад на 350 мест

Будет работать 16 воспитательных групп
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Минстрой РКФото: Минстрой РК
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В пгт Новофедоровка открылся новый детский сад. Его вместимость - 350 мест.

Здесь будет открыто 16 воспитательных групп, а также пищевой, медицинский и спортивный блоки, передает "Крымская газета". Практически полностью сформирован штат сотрудников.

Строительство детсада "Сокол" было выполнено в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2022 года".

Госконтракт на возведение детсада был заключен с первым подрядчиком еще в 2016 году, однако в конце 2017 года он прекратил выполнение работ. Однако после строительство возобновилось.

- Сегодня садик один из лучших в Крыму. Дело в том, что он большой по своей емкости. Это первый детсад на 350 мест, который мы сдаем. Обычно емкость составляет 220-260 мест, - сказал вице-премьер министр Республики Крым Евгений Кабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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