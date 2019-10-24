На пешеходом переходе в Симферополе сбили 57-летнего мужчину
К сожалению, он погиб
МВД начало проверку
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В Симферополе 27-летняя девушка на легковушке насмерть сбила мужчину. Авария произошла в районе села Строгоновка в направлении улицы Глинки.
Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате аварии пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.
На место аварии выезжали наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU