2019-10-24T16:39:25+03:00
Происшествия

На пешеходом переходе в Симферополе сбили 57-летнего мужчину

К сожалению, он погиб
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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МВД начало проверкуМВД начало проверку
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В Симферополе 27-летняя девушка на легковушке насмерть сбила мужчину. Авария произошла в районе села Строгоновка в направлении улицы Глинки.

Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате аварии пешеход получил травмы несовместимые с жизнью.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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