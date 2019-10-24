Продлили прием заявок на крымский конкурс «Твое правительство»

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-24T17:22:45+03:00

Свою кандидатуру можно выдвинуть до 27 октября

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В Крыму продлили прием заявок на конкурс «Твое правительство» до 27 октября. Это связано с тем, что еще не все конкурсанты успели подать заявки.

Они сразу не разобрались в нюансах необходимого пакета документов, подготовки видеопрезентации. Ее, кстати, нужно предоставить при регистрации.

- На сегодня поданы заявки на все целевые должности, при этом много из них поступает от граждан, проживающих на материке. Наибольшее количество конкурсантов заявлены на целевую должность министра экономического развития Крыма, - рассказали в пресс-службе правительства.

Кстати, исключена должность министра сельского хозяйства. Поэтому тем участникам, которые отправили на нее документы, нужно подать их на другие вакансии.

ИСТОЧНИК KP.RU