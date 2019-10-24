Продлили прием заявок на крымский конкурс «Твое правительство»
В Крыму продлили прием заявок на конкурс «Твое правительство» до 27 октября. Это связано с тем, что еще не все конкурсанты успели подать заявки.
Они сразу не разобрались в нюансах необходимого пакета документов, подготовки видеопрезентации. Ее, кстати, нужно предоставить при регистрации.
- На сегодня поданы заявки на все целевые должности, при этом много из них поступает от граждан, проживающих на материке. Наибольшее количество конкурсантов заявлены на целевую должность министра экономического развития Крыма, - рассказали в пресс-службе правительства.
Кстати, исключена должность министра сельского хозяйства. Поэтому тем участникам, которые отправили на нее документы, нужно подать их на другие вакансии.
ИСТОЧНИК KP.RU