2019-10-24T17:56:01+03:00
Общество

В Симферополе перестанет курсировать ночной троллейбус №20

Он следовал до аэропорта
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Это связано с тем, что аэропорт переходит на зимний режим работыЭто связано с тем, что аэропорт переходит на зимний режим работыФото: "КП" Архив
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В Симферополе отменили движение троллейбусного маршрута №20 в ночное время. Он курсировал между железнодорожным вокзалом и аэропортом крымской столицы.

Это связано с переходом крымской воздушной гавани на зимний режим работы.

Также с 24 по 26 октября в утреннее время возможно смещение графика движения троллейбусов №5, №6 и №9А, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

- В случае отсутствия напряжения в контактной сети первые троллейбусы, следующие по данным маршрутам, будут выходить из депо в 6 утра, - уточнили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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