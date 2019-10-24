В Симферополе перестанет курсировать ночной троллейбус №20

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-24T17:56:01+03:00

Это связано с тем, что аэропорт переходит на зимний режим работы Фото: "КП" Архив

Он следовал до аэропорта

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В Симферополе отменили движение троллейбусного маршрута №20 в ночное время. Он курсировал между железнодорожным вокзалом и аэропортом крымской столицы.

Это связано с переходом крымской воздушной гавани на зимний режим работы.

Также с 24 по 26 октября в утреннее время возможно смещение графика движения троллейбусов №5, №6 и №9А, сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

- В случае отсутствия напряжения в контактной сети первые троллейбусы, следующие по данным маршрутам, будут выходить из депо в 6 утра, - уточнили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU