Малооблачно, без осадков: прогноз погоды в Крыму на 25 октября

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-25T07:03:49+03:00

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В эту пятницу, 25 октября, погода продолжит радовать крымчан теплом и сухостью. Днем температура воздуха поднимется до +23 градусов. Ожидается северо- восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха Симферополе св эту пятницу будет достигать 19- 21 градусов, возможна малая облачность. Осадков не предвидится, но будет дуть легкий северо-восточный ветер со скоростью не более 10 м/с

В Севастополе в эту пятницу также тепло, возможна небольшая облачность, до +19 градусов. Утром на побережье возможен туман.Ожидается слабый переменный ветер, около 3 - 5 метров в секунду

На ЮБК осадков также не ожидается, преобладать будет переменная облачность. Северо - восточный ветер будет дуть со скоростью до 10 м.с. Воздух прогреется до 19 -21 градусов тепла со знаком плюс.

В Керчи сегодня небольшая облачность и без осадков.С утра ожидается небольшая дымка с видимостью 1 -2 километра. Скорость ветра составит около 3 метров в секунду, он будет дуть со стороны севера. Воздух в эту пятницу прогреется до 20 градусов тепла..

ИСТОЧНИК KP.RU