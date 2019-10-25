Маленко отозвала свою кандидату на должность главы Симферополя
Наталья Маленко по просьбе главы Крыма отозвала свое заявление на конкурс по замещению должность главы администрации крымской столицы.
Также она пожалела будущему руководителю успехов и результативной работы.
- Сердечно благодарю всех своих коллег и единомышленников, депутатский корпус, руководителей, муниципальных унитарных и бюджетных предприятий, силовых структур, предприятий, учреждений и организаций, представителей общественности, всех тех, кто активно помогал выполнять поставленные задачи, - написала на своей странице в Facebook.
Экс-глава города подчеркнула, что только благодаря совместным усилиям удалось изменить облик Симферополя в лучшую сторону.
Кстати, Сергей Аксенов отметил, что Маленко продолжит работать в команде главы республики.
Напомним, Маленко занимала должность главы администрации города с декабря 2018 по сентябрь 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU