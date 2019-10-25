Маленко отозвала свою кандидату на должность главы Симферополя

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-25T09:22:29+03:00

Она поблагодарила жителей за поддержку

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Наталья Маленко по просьбе главы Крыма отозвала свое заявление на конкурс по замещению должность главы администрации крымской столицы.

Также она пожалела будущему руководителю успехов и результативной работы.

- Сердечно благодарю всех своих коллег и единомышленников, депутатский корпус, руководителей, муниципальных унитарных и бюджетных предприятий, силовых структур, предприятий, учреждений и организаций, представителей общественности, всех тех, кто активно помогал выполнять поставленные задачи, - написала на своей странице в Facebook.

Экс-глава города подчеркнула, что только благодаря совместным усилиям удалось изменить облик Симферополя в лучшую сторону.

Кстати, Сергей Аксенов отметил, что Маленко продолжит работать в команде главы республики.

Напомним, Маленко занимала должность главы администрации города с декабря 2018 по сентябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU