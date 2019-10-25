Прокуратура Симферополя начала проверку по факту избиения журналиста мотоциклистом
В Симферополе прокуратура Центрального района провела проверку по факту публикации в СМИ о том, что на центральной улице города избили журналиста местного телеканала.
Ведомство установило, что неизвестный человек, управляющий мотоциклом, нанес корреспонденту несколько ударов. Там он отреагировал на замечание журналиста о том, что он ездит по пешеходной зоне.
- Потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести, - уточнили в прокуратуре Крыма.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
На данный момент ход расследования контролируется прокуратурой.
Кроме этого, органы ГИБДД возбудили административное производство по факту незаконного управления транспортным средством в пешеходной зоне.
ИСТОЧНИК KP.RU