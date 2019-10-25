2019-10-25T11:23:55+03:00
Общество

Прокуратура Симферополя начала проверку по факту избиения журналиста мотоциклистом

Возбуждено уголовное дело
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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У Николая Уварова (слева) перелом верхней челюсти. Фото: скриншот из видеоУ Николая Уварова (слева) перелом верхней челюсти. Фото: скриншот из видео
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В Симферополе прокуратура Центрального района провела проверку по факту публикации в СМИ о том, что на центральной улице города избили журналиста местного телеканала.

Ведомство установило, что неизвестный человек, управляющий мотоциклом, нанес корреспонденту несколько ударов. Там он отреагировал на замечание журналиста о том, что он ездит по пешеходной зоне.

- Потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести, - уточнили в прокуратуре Крыма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

На данный момент ход расследования контролируется прокуратурой.

Кроме этого, органы ГИБДД возбудили административное производство по факту незаконного управления транспортным средством в пешеходной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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