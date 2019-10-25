Часть набережной Симферополя благоустроят за счет частника

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-25T11:50:34+03:00

Так будет выглядить участок набережной на улице Ракетная,12 после реконструкции.

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Владельцы Клиники глазных болезней профессора Ивановой ООО «Компания «Этель» в Симферополе намерены благоустроить участок набережной площадью 1800 квадратных метров. Об этом рассказал директор компании Игорь Иванов.

Накануне в рамках подготовительных работ специалисты начали зачистку территории на ул. Ракетной, 12, где были вырублены несколько старых деревьев.

По словам Игоря Иванова, этот участок уже давно находился в плачевном состоянии.

- Набережная в этом районе разбита, нет нормального покрытия, из-за чего в хорошую погоду пыльно, а после дождя – грязь и лужи. На территории возле клиники нет нормального твердого покрытия, а за разросшимися зарослями никто не ухаживает. Это не говоря о кучах мусора, которые нам приходится постоянно вывозить с территории, - пояснил КП-Крым директор компании.

Руководство еще летом решило облагородить участок набережной за собственные средства – соответствующий договор с администрацией уже подписан.

- По проекту благоустройства, набережная будет вымощена новой плиткой, появятся места для отдыха, уличные фонари, урны, лавочки, старое ограждение реки заменят на новое. На территории появятся ухоженные деревья и кустарники, цветочные клубы и газоны, - продолжает Игорь Иванов.

Да, мы планируем положить асфальт возле здания клиники, где будет несколько парковочных мест. Но сейчас здесь и так есть стихийная парковка, куда ставят свои автомобили в том числе и жильцы окрестных домов. Мы лишь хотим превратить неприглядный участок набережной в облагороженную территорию, где горожанам и пациентам клиники будет приятно гулять и отдыхать.

Схема участка благоустройства

ИСТОЧНИК KP.RU