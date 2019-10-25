Сотрудники ФСБ задержали севастопольца с амфетамином

СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-25T14:57:34+03:00

Его задержали при получении посылки из Санкт-Петербурга Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который доставлял в регион наркотические и психотропные вещества.

Силовики установили, что он через Интернет заказал партию запрещенных веществ, чтобы потом продавать их в Крыму. Его задержали при получении посылки из Санкт-Петербурга.

- В ходе экспертизы установлено, что в отправлении пересылались наркотики – кокаин и экстази, а также психотропное вещество амфетамин. Общий вес посылки составил более 250 граммов, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Против нарушителя возбудили уголовное дело. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU