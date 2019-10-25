2019-10-25T13:55:10+03:00
Общество

Авиация Черноморского флота провела учения в Крыму

Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Самолеты авиации Черноморского флота провели учебные бомбометания. Фото: пресс -служба ЮВОСамолеты авиации Черноморского флота провели учебные бомбометания. Фото: пресс -служба ЮВО
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Экипажи боевых самолетов Черноморского флота, Су-30СМ, Су-27 и Су-24М , провели учения на территории Крыма. В ходе занятий были отработаны приемы бомбометания боеприпасами типа ОФАБ-250-270 (Свободнопадающая осколочно-фугасная бомба)

- В ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по экстренному вылету и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму, израсходовав 12 авиабомб, - рассказали в пресс - службе Южного военного округа.

Всего в учениях принимало участие 7 самолетов, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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