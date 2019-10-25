2019-10-25T13:18:32+03:00
Происшествия

В Джанкойском районе легковушка сбила двух пешеходов

Они шли по проезжей части
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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На место происшествия выезжали наряды ГИБДДНа место происшествия выезжали наряды ГИБДДФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Равно утром в четверг, 24 октября, водитель на «Ладе» сбил двух пешеходов в Джанкойском районе – 63-х и 65-ти лет. Они шли по дороге на встречу движению машин.

ДТП произошло на улице Центральной в селе Калиновка.

В результате столкновения женщина-пешеход была смертельно травмирована. Мужчину с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, открытый перелом бедра справа, шок» доставили в больницу.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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