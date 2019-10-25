Жителей Симферополя снова напугал громкий хлопок

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-25T15:15:56+03:00

В основном его слышали в районе Каменки

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Около двух часов дня некоторых жителей крымской столицы вновь напугал загадочный громкий хлопок. В основном его слышали в Каменке.

- Ого, взрыв в Симферополе - такого еще не было, - написала на своей странице в Facebook Екатерина Горелкина, местная жительница

В комментариях под записью отметились и другие симферопольцы, проживающие в районе Каменки и слышавшие громкий звук. Некоторые отметили, что у них от этого звука проснулись дети.

В то же время, в других районах Симферополя все тихо. Ни в центре, ни около железнодорожного вокзала или на улице Героев Сталинграда хлопка не слышали.

Многие предположили, что в который раз над городом перешел на сверхзвуковую скорость военный самолет.В экстренных службах ни о каких взрывах также не слышали.

- К нам не поступало обращений от граждан и оперативной информации о каких - либо взрывах - сообщили КП - Крым в ГУ МЧС по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU