Жителей Симферополя снова напугал громкий хлопок
Около двух часов дня некоторых жителей крымской столицы вновь напугал загадочный громкий хлопок. В основном его слышали в Каменке.
- Ого, взрыв в Симферополе - такого еще не было, - написала на своей странице в Facebook Екатерина Горелкина, местная жительница
В комментариях под записью отметились и другие симферопольцы, проживающие в районе Каменки и слышавшие громкий звук. Некоторые отметили, что у них от этого звука проснулись дети.
В то же время, в других районах Симферополя все тихо. Ни в центре, ни около железнодорожного вокзала или на улице Героев Сталинграда хлопка не слышали.
Многие предположили, что в который раз над городом перешел на сверхзвуковую скорость военный самолет.В экстренных службах ни о каких взрывах также не слышали.
- К нам не поступало обращений от граждан и оперативной информации о каких - либо взрывах - сообщили КП - Крым в ГУ МЧС по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU