На пожаре в Красногвардейском районе эвакуировали 20 человек
В Красногвардейском районе в селе Восход вспыхнул пожар. Там загорелся балкон на третьем этаже четырехэтажного дома.
В службу спасения поступил звонок с сообщением, что в квартирах находятся люди.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС и эвакуировали 20 жильцов дома. Также спасатели проложили рукавные линии и ликвидировали огонь.
Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- Сотрудникам МЧС понадобилось 25 минут, чтобы не допустить ликвидацию огня, потушить огонь и избежать человеческих жертв, - рассказал начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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