2019-10-25T15:26:05+03:00
Общество

На пожаре в Красногвардейском районе эвакуировали 20 человек

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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К счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РКК счастью, никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РК
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В Красногвардейском районе в селе Восход вспыхнул пожар. Там загорелся балкон на третьем этаже четырехэтажного дома.

В службу спасения поступил звонок с сообщением, что в квартирах находятся люди.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС и эвакуировали 20 жильцов дома. Также спасатели проложили рукавные линии и ликвидировали огонь.

Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

- Сотрудникам МЧС понадобилось 25 минут, чтобы не допустить ликвидацию огня, потушить огонь и избежать человеческих жертв, - рассказал начальник крымского главка МЧС Александр Еремеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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