Пострадавший от рук экс-директора симферопольских парков получил инвалидность

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-25T17:13:00+03:00

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Олегу Батищеву, которого избил бывший директор симферопольских парков Александр Шабанов, поставили третью степень инвалидности.

Пострадавший рассказал КП-Крым, что он сейчас проходит реабилитацию.

- Сейчас реабилитация, а что дальше будет – пока непонятно, - рассказывает мужчина.

Напомним, стычка между Александром Шабановым и Олегом Батищевым произошла 21 мая 2018 года в парке имени Гагарина в Симферополе. После избиения Батищеву удалили отбитую селезенку, а Александра Шабанова задержали в июне 2018 года. Железнодорожный райсуд признал его виновным в нанесении телесных повреждений и присудил 4 года лишения свободы условно. Но недавно приговор отменили по кассации, теперь суд первой инстанции рассматривает дело заново.

ИСТОЧНИК KP.RU