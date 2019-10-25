Пострадавший от рук экс-директора симферопольских парков получил инвалидность
Олегу Батищеву, которого избил бывший директор симферопольских парков Александр Шабанов, поставили третью степень инвалидности.
Пострадавший рассказал КП-Крым, что он сейчас проходит реабилитацию.
- Сейчас реабилитация, а что дальше будет – пока непонятно, - рассказывает мужчина.
Напомним, стычка между Александром Шабановым и Олегом Батищевым произошла 21 мая 2018 года в парке имени Гагарина в Симферополе. После избиения Батищеву удалили отбитую селезенку, а Александра Шабанова задержали в июне 2018 года. Железнодорожный райсуд признал его виновным в нанесении телесных повреждений и присудил 4 года лишения свободы условно. Но недавно приговор отменили по кассации, теперь суд первой инстанции рассматривает дело заново.
ИСТОЧНИК KP.RU