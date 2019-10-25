Стали известны результаты онлайн-голосования за кандидатов на должность главы Симферополя

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-25T16:27:26+03:00

Изменить размер текста: A A

На официальном сайте правительства Крыма опубликовали результаты онлайн-голосования за претендентов на должность главы администрации Симферополя.

Большинство голосов набрал врио министра информации и связи Крыма Сергей Зырянов – 37 процентов, за ним следует директор МУП «Метроград» Елена Проценко - 33 процента, далее председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов – 26 процентов.

Напомним, 25 октября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы. В финал вышли Сергей Зырянов и Елена Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU