2019-10-25T16:27:26+03:00
Политика

Стали известны результаты онлайн-голосования за кандидатов на должность главы Симферополя

Большинство голосов отдали за Сергея Зырянова
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: FacebookФото: Facebook
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На официальном сайте правительства Крыма опубликовали результаты онлайн-голосования за претендентов на должность главы администрации Симферополя.

Большинство голосов набрал врио министра информации и связи Крыма Сергей Зырянов – 37 процентов, за ним следует директор МУП «Метроград» Елена Проценко - 33 процента, далее председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов – 26 процентов.

Напомним, 25 октября состоялся конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы. В финал вышли Сергей Зырянов и Елена Проценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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