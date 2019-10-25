2019-10-25T16:39:48+03:00
Политика

В Симферополе выбрали нового главу администрации

Должность заняла Елена Проценко
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Елена Проценко - новый мэр крымской столицы. Фото: FacebookЕлена Проценко - новый мэр крымской столицы. Фото: Facebook
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В пятницу, 25 октября, в Симферополе выбрали главу администрации города. Депутатский конкурс поддержал кандидатуру директора МУП "Метроград" Елены Проценко, тем самым согласовав ее на должность мэра крымской столицы.

В финал вышли два человека – директор МУП «Метроград» Елена Проценко (набрала 80 баллов) и врио министра информации и связи Крыма Сергей Зырянов (74 балла).

Всего на должность претендовали 9 кандидатур, а в конкурсе участвовали шесть. Три человека забрали свои заявления, в это число также вошла экс-глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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