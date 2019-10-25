В Симферополе отметили 99-ю годовщину со Дня рождения Амет-Хана Султана

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-25T17:34:59+03:00

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В пятницу, 25 октября, в Симферополе отметили 99-ю годовщину со Дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Торжественное мероприятия прошло на одноименной площади крымской столицы.

- Амет-Хан Султан — настоящий герой. Он один из тех, с кого мы должны брать пример. Тот герой, который сделал все, чтобы защитить миллионы людей, чтобы сегодня над нами было мирное небо и мы не должны о них забывать, - подчеркнул помощник муфтия Крыма Раим Гафаров.

В свою очередь председатель Госкомнаца Крыма Ленур Абдурамов рассказал, что в крымской столице к столетию летчика установят памятник Амет-Хану Султану, передает Крымское информационное агентство.

ИСТОЧНИК KP.RU