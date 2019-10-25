2019-10-25T17:37:28+03:00
Общество

Презираем! В соцсетях затравили охотника за фото с убитым оленем

Зоозащитники разразились проклятиями в комментариях
Елена КОСТРЫКИНА
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Фотоснимок с добычей возмутил зоозащитниковФотоснимок с добычей возмутил зоозащитников
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В соцсетях затравили крымского охотника Дмитрия М., который регулярно публикует на своей странице ВКонтакте фото застреленной дичи.

Скриншоты с его страницы опубликовала в Facebook зоозащитница Мария Поддубная.

- В Крыму начался самый подлый период - убийства животных ради развлечения. Только двуногие на это способны. Чтоб ради развлечения, - такой подписью сопроводила она снимки, где охотник запечатлел себя вместе с убитым оленем, а также тушки добытых птиц.

Пост вызвал бурю возмущений. Многие интернет-пользователи назвали охотника убийцей и осудили его хобби.

- Для этих спортсменов пора закон создать и наказание в виде лишения свободы, в местах не столь отдаленных, там научат кашку без мяса кушать, - заявил Алексей.

- Презираю! В следующей жизни они будут жертвами, - поддержала его Елена.

Нашлись и те, кто встал на защиту охотника:

- Если человек охотится легально, купив лицензию, в специально отведенных местах, то это его законное право. А с вашей стороны демагогия. Когда строили "Тавриду", разрушили десятки тысяч гнезд, нор и других мест обитания птиц и животных. После полетов военных самолетов в Новофедоровке пропали все аисты в районе Сак, а их там было десятки. После бомбежек на полигонах тоже гибнут десятки зайцев, ежей. Где вы, защитники, в это время? Или с государством страшно? Диванные демагоги, - раскритиковал зоозащитников Ленмар.

- Я смотрю, тут одни веганы собрались, - саркастично отметил Павел. - Мне нравится оленина. Люблю и дикого голубя. Что не так? Вам лишь бы раздуть! Он имеет на это право и вряд ли мясо выбрасывает. Может, мне от рыбалки отказаться, которую я очень люблю?!

Правда, сторонников охоты нашлось гораздо меньше, большинство участников дискуссии шлют охотнику и ему подобным отборные проклятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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