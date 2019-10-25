Аксенов прокомментировал заявление МИДа о переговорах по Крыму
Сергей Аксенов прокомментировал заявление украинского МИДа о том, что они готовы к переговорам по возвращению Крыма.
- Речь может идти только о переговорах по признанию Украиной российского статуса Крыма. Все остальное – домыслы и спекуляции. Никаких перспектив возврата Крыма в состав Украины нет и не будет, - подчеркнул Аксенов.
Также он отметил, что крымчане уже сделали свой выбор и в этом президент России поставил точку.
Аксенов выразил мнение, что украинским политикам нужно перестать «паразитировать на этой теме».
- Но чем раньше они поймут и признают, что Крым российский навсегда, тем быстрее наладятся отношения между нашими странами, - резюмировал глава.
ИСТОЧНИК KP.RU