В Симферополе посадили уникальное дерево - мутант
Работники Медицинской академии имени С. И. Георгиевского посадили на территории учебного заведения уникальное растение.
- Это мутировавшая разновидность айланта высочайшего с уникальной раскраской - из- за нарушения синтеза зеленых пигментов хлорофила листья покрыты белым узором, - пояснили в пресс - службе академии.
Уникальность растения в его окрасе. Фото: пресс-служба медакадемии им. С. И. Георгиевского
Обнаружил и зарегистрировал в мировой базе сортов данное растение Константин Ефетов, заведующий кафедрой биохимии в КФУ. В пресс -службе также отметили, что новый сорт назвали "Albus", и вполне возможно, что благодаря находке данного экземпляра данный вариант растения распространится по миру.
ИСТОЧНИК KP.RU