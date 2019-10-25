2019-10-25T23:20:45+03:00
Общество

В Симферополе посадили уникальное дерево - мутант

Подобная вариация растения встречается только в Крыму
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Данный экземпляр был обнаружен в пригороде Симферополя в 2018 году. Фото: пресс-служба медакадемии им. С. И. ГеоргиевскогоДанный экземпляр был обнаружен в пригороде Симферополя в 2018 году. Фото: пресс-служба медакадемии им. С. И. Георгиевского
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Работники Медицинской академии имени С. И. Георгиевского посадили на территории учебного заведения уникальное растение.

- Это мутировавшая разновидность айланта высочайшего с уникальной раскраской - из- за нарушения синтеза зеленых пигментов хлорофила листья покрыты белым узором, - пояснили в пресс - службе академии.

Уникальность растения в его окрасе. Фото: пресс-служба медакадемии им. С. И. Георгиевского

Уникальность растения в его окрасе. Фото: пресс-служба медакадемии им. С. И. Георгиевского

Обнаружил и зарегистрировал в мировой базе сортов данное растение Константин Ефетов, заведующий кафедрой биохимии в КФУ. В пресс -службе также отметили, что новый сорт назвали "Albus", и вполне возможно, что благодаря находке данного экземпляра данный вариант растения распространится по миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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