2019-10-26T08:29:50+03:00
Общество

Тепло,но облачно: прогноз погоды в Крыму на 26 октября

Немного похолодает, но в целом погода продолжит радовать
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Облачность продержится все выходныеОблачность продержится все выходныеФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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В субботу, 26 октября, крымчан ожидает теплый и сухой, но облачный день. Температура воздуха поднимется до +19 - 22 градусов. Ожидается северо- восточный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха Симферополе будет достигать 19- 21 градусов, возможна малая облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет преимущественно северо-западный, со скоростью не более 10 м/с

В Севастополе сегодня также тепло, возможна небольшая облачность, воздух прогреется до +18 . Утром на побережье возможен туман.Ожидается северный ветер с порывами до 11 метров в секунду.

На ЮБК осадков также не ожидается, преобладать будет переменная облачность. Северо - восточный ветер будет дуть со скоростью до 12 м.с. Воздух прогреется до 17-18 градусов тепла.

В Керчи сегодня небольшая облачность и без осадков.С утра ожидается небольшая дымка с видимостью 1 -2 километра. Скорость ветра составит около 3 метров в секунду, он будет дуть со стороны севера. Воздух в субботу прогреется до 20 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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