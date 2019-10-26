На объездной в Симферополе насмерть сбили человека

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-26T09:46:48+03:00

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На объездной дороге в Симферополе, неподалеку от поворота на микрорайон Маршала "Жукова". произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщают очевидцы проишествия

- Проезжали там около 8 вечера, происшествие уже имело место быть. Не пойму, как так получилось, там же работающий светофор. Кто-то, видимо, передвигался на красный,- пишет один из свидетелей в группе вконтакте "Автопартнер Крым".

Точные обстоятельства ДТП уточняются. Пока известно только что погибший мужчина был сбит на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU