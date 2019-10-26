В Севастополе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-26T11:16:34+03:00

В соревновании принимают участие военнослужащие со всей России. Фото: пресс- служба ЦСКА

В нем принимают участие военнослужащие со всей России

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В Севастополе, на территории спортивной базы ЦСКА прошло открытие III чемпионата Вооруженных Сил России) по пауэрлифтингу, или как его иначе называют - классическому троеборью.

- Для участия в соревнованиях в Севастополь прибыли 117 спортсменов, в том числе 37 женщин, представляющие команды всех округов, флотов, видов и родов ВС РФ, - сообщили в пресс - службе Черноморского флота.

В ведомстве уточнили, что чемпионат будет продолжаться до 29 октября, и закончится торжественным награждением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU