В Севастополе проходит чемпионат Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу
В нем принимают участие военнослужащие со всей России
В соревновании принимают участие военнослужащие со всей России. Фото: пресс- служба ЦСКА
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В Севастополе, на территории спортивной базы ЦСКА прошло открытие III чемпионата Вооруженных Сил России) по пауэрлифтингу, или как его иначе называют - классическому троеборью.
- Для участия в соревнованиях в Севастополь прибыли 117 спортсменов, в том числе 37 женщин, представляющие команды всех округов, флотов, видов и родов ВС РФ, - сообщили в пресс - службе Черноморского флота.
В ведомстве уточнили, что чемпионат будет продолжаться до 29 октября, и закончится торжественным награждением победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU