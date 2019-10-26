2019-10-26T13:00:05+03:00
Общество

В Крыму вводят новые тарифы на воду

Изменения вступят в силу с 1 ноября
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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С ноября вступают в силу новые цены на водуС ноября вступают в силу новые цены на водуФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Жителей некоторых районов Крыма ждут изменения тарифов на водоснабжение. Новые цены вступят в силу уже с начала ноября.

- С 01.11.2019 года изменяются тарифы на водоснабжение для абонентов проживающий в Бахчисарайком и Раздольненском районах, городском округе Джанкой, Кировском районе, а также в городе Феодосия, - сообщили в пресс -службе ГУП РК "Вода Крыма".

В организации также отметили, что для удобства граждан абонентская служба будет работать все выходные. Ознакомиться с детальным списком изменений тарифов в своем районе можно на сайте "Вода Крыма".

ИСТОЧНИК KP.RU

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