В Крыму вводят новые тарифы на воду
Изменения вступят в силу с 1 ноября
С ноября вступают в силу новые цены на водуФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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Жителей некоторых районов Крыма ждут изменения тарифов на водоснабжение. Новые цены вступят в силу уже с начала ноября.
- С 01.11.2019 года изменяются тарифы на водоснабжение для абонентов проживающий в Бахчисарайком и Раздольненском районах, городском округе Джанкой, Кировском районе, а также в городе Феодосия, - сообщили в пресс -службе ГУП РК "Вода Крыма".
В организации также отметили, что для удобства граждан абонентская служба будет работать все выходные. Ознакомиться с детальным списком изменений тарифов в своем районе можно на сайте "Вода Крыма".
ИСТОЧНИК KP.RU