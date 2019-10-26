2019-10-26T13:42:14+03:00
Общество

На Крымском мосту протестировали новую архитектурную подсветку

На арке железной дороги на час включили освещение
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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По окончанию работ арка моста будет окрашена в русский триколор. Фото: инфоцентр "Крымский мост"По окончанию работ арка моста будет окрашена в русский триколор. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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На Крымском мосту в тестовом режиме испытали архитектурную подсветку. На час арочный участок железнодорожного пути моста подсветило 366 светильников. Всего на данном участке будет работать 1178 светильников.

- Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки, - рассказали в инфоцентре "Крымский мост".

Как отметил ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов, по окончанию работ фарватерный участок моста будет подсвечен в цвета российского флага. Размер освещаемой площади будет около километра.

Подсветка статична, и не будет мешать водителям автомобильной части моста. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Подсветка статична, и не будет мешать водителям автомобильной части моста. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Вся архитектурная подсветка в комплексе будет состоять из 19 километров проводки, более чем 2 тысяч светильников 18 различных видов.

В инфоцентре особо отметили, что подсветка устроена таким образом, что никак не помешает водителям. В то же время, в хорошую погоду ее будет видно с берега.

В полную силу система архитектурного освещения заработает после запуска железнодорожного сообщения на Крымском мосту. Сейчас работы находятся на финальном этапе, и будут завершены согласно плану, в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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