В Симферополе завершился автоквест от "Комсомольской правды"

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-26T16:37:41+03:00

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В Симферополе прошел первый автоквест "КП рулит!". организованный Комсомольской правдой в Крыму.

В мероприятии приняли участие пять команд представляющие бренды и автошколы крымской столицы. Это экипажи "BMW" и "Hyundai", а также экипажи автошкол "Старт" и "Магистраль".

Участники на время выполняли различные задания на семи локациях, расположенных по всему городу. Победителем автоквеста "КП рулит!" стала команда "Hyundai". Второе место заняла автошкола "Магистраль", а третьей на исходную точку прибыл экипаж "BMW".

Счастливые обладатели Кубка чемпионовФото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

- Адреналин играет до сих пор. Мы очень хотели победить -и сделали это.Отличная подготовка команды и знание города помогли нам это сделать. Все локации были интересны и разбросаны по городу. Спасибо "Комсомольской правде" за это увлекательное мероприятие! - поделился впечатлениями Михаил, капитан команды "Hyundai"

Команду победителей наградили кубком чемпионов от "Комсомольской правды". Кроме того, все участники получили призы от партнеров "Комсомолки".

ИСТОЧНИК KP.RU