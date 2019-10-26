2019-10-26T18:24:04+03:00
Общество

Военные из Крыма отправились в Египет

Там пройдут совместные учения сил ПВО
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Крымские зенитчики отправятся в ЕгипетКрымские зенитчики отправятся в ЕгипетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Солдаты войск противовоздушной обороны Южного военного округа, в том числе и крымские зенитчики, отправились в Египет на совместные учения «Стрела Дружбы-2019».В ходе учения военные отразят "атаку" предполагаемого противника, а также проведут учебные стрельбы

- Более 100 зенитчиков Вооруженных сил Российской Федерации убыли в Египет для обмена опытом в условиях африканской пустыни, -сообщили в пресс - службе Южного Военного округа.

В учениях будет задействована техника российского производства. Это будут зенитные ракетные комплексы «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», а также самоходные зенитные установки ЗСУ-24-3 «Шилка». Кроме того, солдаты сил ПВО будут обучены обращению с переносными зенитно - ракетными комплексами "Игла".

ИСТОЧНИК KP.RU

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